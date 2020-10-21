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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kocasını tüfekle vuran kadın tutuklandı

Kocasını tüfekle vuran kadın tutuklandı

Kadının hastanede sağlık kontrol görüntüsü

Polis Hastane Akalan Polis Ekipleri Genç Kadın 

-Yaralanan adamın hastaneye giriş görüntüsü

( AKSARAY ) - AKSARAY

- Aksaray’da 2 ay önce boşandığı kocasını tüfekle vurarak yaralayan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Hasas Mahallesi 6721. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 ay önce boşandığı eşi Özlem T.'nin (23) baba evine giderek tekrar barışmak ve 2 yaşındaki çocuğunu görmek isteyen Mehmet B. (24), eski eşi tarafından evden uzaklaştırılmak istendi. Genç adam çocuğunu görmek için ısrar edince eski eşi evde bulunan tüfekle genç adama ateş etti. Genç adam kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Tüfek seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Haber üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, genç kadın olayda kullandığı tüfekle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Özlem T. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (YA-YC-AH-
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