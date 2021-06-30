-Rezidanstan genç kadının çıkartılması

-Genç kadının ağlaması

-Basın mensuplarına tepki göstermesi

-Genel ve detay görüntü

-Genç kadının polis aracına bindirilmesi



( ADANA ) - Kocasını bıçakladı gözyaşlarına boğuldu- Adana’da rezidansta tartıştığı kocasını bıçakla ağır yaralayan kadın gözaltına alındı ADANA



- Adana’da rezidansta tartıştığı kocasını bıçaklayan kadın gözaltına alınırken gözyaşlarına boğuldu. Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesinde lüks bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, saat 11.00 sıralarında İzel E. kocası Okan E. ile 16. kattaki evlerinde tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce koca evden çıktı. Genç kadın ise kocasının arkasında giderek asansör önünde onu bıçakladı. Komşuların olayı görmesi üzerine rezidansa polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın ise polis tarafından gözaltına alındı. Genç kadın polis merkezine götürülürken gözyaşlarına boğuldu. Tedavi altına alınan kocanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. (FKE-

