Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşlarıyla defnedildi

-Cenaze namazı kılınması

-Öldürülen kadının yakını kadınlar ağlarken



( MALATYA ) MALATYA



- Malatya’da hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan koca tarafından öldürülen kadın gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Malatya Şehir Mezarlığında ikindi namazına müteakiben Emine Toprak gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze namazına kadının ailesi ve yakınları katıldı.

Malatya’nın Zaviye Mahallesi Hande Sokaktaki evlerinde, 70 yaşlarındaki Mehmet P., silahla ateş açması sonucu eşi Emine P’yi (73) öldürmüştü. Mehmet P. hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunduğu ifade edilmişti.



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