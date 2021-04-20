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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları içerisinde defnedildi

Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları içerisinde defnedildi

definden detay

Cenaze Cenaze Namazı 

-ağlayanlar detay
-arşiv görüntüler
-ölen kadının fotoğrafı

( SİVAS )- Sivas’ta kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 8 çocuk annesi Mevlüde Parlaki, yakınlarının gözyaşları eşliğinde defnedildi SİVAS

- Sivas’ta kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 8 çocuk annesi Mevlüde Parlaki, yakınlarının gözyaşları eşliğinde defnedildi. Olay geçtiğimiz günlerde kent merkezi Karşıyaka Mahallesinde tek katlı bir evde meydana geldi. 60 yaşındaki Rahmi Parlak ve 60 yaşındaki Mevlüde Parlak çifti, iftar öncesinde "yemek yapma" meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma esnasında Rahmi Parlak, 8 çocuğunun annesini bıçakladı. Göğüs ve sırt kısmından toplam 4 bıçak darbesi alan kadın hayatını kaybetti. Rahmi Parlak ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Feci şekilde can veren Mevlüde Parlak için bugün cenaze töreni düzenlendi.
Yukarı Tekke Mezarlığında düzenlen törene Parlak’ın çocukları ve yakınları katıldı.
Parlak, cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Sıra Mezarlığı'na defnedildi.
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