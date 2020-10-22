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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kocası tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu

Kocası tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu

Darp edilen kadının ambulans içindeki görüntüsü

Polis Aracı Sağlık Ekibi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Kadın Hasta 

-Ambulans ve polis aracından görüntü
-Darp edilen kadının hastaneye getirilmesi
-Hastaneden genel görüntü
-Hastane’nin tabelası
-Takip: aa,dha

( ADANA )- Adana’da kocası tarafından darp edilen kadın, attığı yardım çığlığı sayesinde kocasının elinden kurtuldu ADANA

- Adana’da eşi tarafından darp edilen kadının imdadına polis yetişti. Darp edilen kadın hastaneye kaldırılırken eşi de polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi 65038 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, D.O (40), ismi öğrenilemeyen kocası tarafından evlerinin içerisinde darp edildi. Yardım çığlıkları atan D.O’nun sesini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen D.O’yu eşinden kurtardı. İsmi öğrenilemeyen koca polis tarafından gözaltına alındı. Darp edildiği için yaralanan D.O. ise sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.
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