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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kocası saldırıya uğradı, eşi çaresizlik içinde o anları kaydetti

Kocası saldırıya uğradı, eşi çaresizlik içinde o anları kaydetti

Cep telefonu görüntüsü

Polis Küçük Çocuk Alacak Verecek Meselesi Cep Telefonu Saldırı 

-Kavga anından görüntü
-Küçük çocuğundan bağırması
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Saldırıya uğrayan şahsın eşi, çaresizlik içerisinde kocasının darp edilmesini cep telefonuna kaydetti.
Darp edilen şahsın çocuğu ise babasına seslenip 'Kavga etmeyin' dedi.
Olay, Kulp ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeni ile iki taraf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir vatandaş, grubun saldırısına uğrarken o anlar, saldırıya uğrayan vatandaşın eşi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Balkonda saldırıyı gören küçük çocuk babasına seslenip 'kavga etmeyin' derken, vatandaşın eşi, "Allah belanızı versin. Hepsini vidoya alıyorum. Tek kişiye hepsi saldırıyor. Hala peşinden gidiyorlar. Allah’ım, vicdan nerede bu insanlarda. Kadınlar bile saldırıyor, çocuklar bile saldırıyor. Bakın bakın sopa ile nasıl gidiyorlar" diyerek saldırını anını cep telefonuyla kaydetti.
Vatandaşların araya girmesi ile kavga sona ererken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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