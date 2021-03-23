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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KOCAELİ - Yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

KOCAELİ - Yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

- Ekiplerin yol temizleme çalışması - Detaylar Kocaeli 'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyorKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Kartepe ve Başiskele ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor.Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'nin yüksek kesimleri kar nedeniyle beyaza büründü. Kocaeli 'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 45 santimetre ölçüldü.Kar, Başiskele ilçesinin Samanlı Dağları etekleri ve yüksek kesimlerdeki Aytepe mevkisinde de etkili oluyor.Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar Kalınlığı Kayak Merkezi 

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