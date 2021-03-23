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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KOCAELİ - Yolun karşısına geçmek isterken işçi servisinin çarptığı Özbekistan uyruklu kadın yaralandı

KOCAELİ - Yolun karşısına geçmek isterken işçi servisinin çarptığı Özbekistan uyruklu kadın yaralandı

- Kaza yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde D - 100 kara yolunda yolun karşısına geçmek isterken işçi servisinin çarptığı Özbekistan uyruklu kadın hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi D - 100 kara yolu Ankara istikametinde Erdoğan O. idaresindeki 41 P 2875 plakalı işçi servisi, yolun karşısına geçmek isteyen Özbekistan uyruklu B.A'ya çarptı.Servis sürücüsü Erdoğan O. yolcuları minibüste bırakarak olay yerini terk etti.Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.Polis, servis sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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