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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KOCAELİ - Yoldan çıkarak viyadükte askıda kalan tırın sürücüsü yaralandı

KOCAELİ - Yoldan çıkarak viyadükte askıda kalan tırın sürücüsü yaralandı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan aracın görüntüsü - Yaralı sürücünün kurtarılması - Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde yoldan çıkarak viyadükte asılı kalan tırdaki yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı.Alınan bilgiye göre, Ayhan Algı (41) idaresindeki 41 YR 708 plakalı tır, Anadolu Otoyolu İnönü Mahallesi mevkisi bağlantı viyadüğünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.Bariyere takılıp viyadükte askıda kalan tırda mahsur kalan sürücü, itfaiyenin sepetli vinciyle araçtan indirildi.Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, tırın viyadükten çekilmesiyle yeniden normale döndü.

Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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