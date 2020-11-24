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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
KOCAELİ - Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

KOCAELİ - Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

- İzmit'te D - 100 Karayolu ve kent merkezinden görüntülerSAKARYA (AA) - Sakarya ve Kocaeli 'de yoğun sis etkili oluyor. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Serdivan, Erenler ve Adapazarı ilçelerinde sürücüler, trafikte dikkatle ilerledi. Yayalar da iş yerlerine giderken zorluk çekti. Trafik ekipleri, sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerin daha kontrollü seyretmesini, trafik işaret ve işaretçilerine uymasını istedi. - Kocaeli Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Kocaeli 'de ise sabah İzmit ve Kartepe ilçelerinde sis etkili oldu. Anadolu Otoyolu ile D - 100 kara yolunda seyahat eden sürücüler trafikte dikkatle ilerledi. Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Karya Yakın Takip Aşırı Hız Trol 

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