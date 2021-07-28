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KOCAELİ - Yangında balıkçı barınağındaki 5 buzhane kullanılamaz hale geldi
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOCAELİ - Yangında balıkçı barınağındaki 5 buzhane kullanılamaz hale geldi

KOCAELİ - Yangında balıkçı barınağındaki 5 buzhane kullanılamaz hale geldi

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Barınaklarda meydana gelen hasarKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Kandıra ilçesinde balıkçı barınağının buzhane kısmında çıkan yangın söndürüldü.Bağırganlı Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında ofis bölümlerinin de yer aldığı buzhane kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler, kısa sürede barınaktaki buzhaneleri sardı.İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.Yangında, balıkçı barınağındaki 7 buzhaneden 5'i kullanılamaz hale geldi.

Yangın Altın Yangına Müdahale Trol 

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