Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - Yağmura rağmen İstiklal Marşı okuyan 2 öğrenci takdir topladı

KOCAELİ - Yağmura rağmen İstiklal Marşı okuyan 2 öğrenci takdir topladı

- Yağmur altında İstiklal Marşı okuyan çocuklar Kocaeli 'de yağmura rağmen İstiklal Marşı okuyan 2 öğrenci takdir topladıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde 2 ilkokul öğrencisi, yağmura rağmen okul bahçesinde saygı duruşuna geçerek İstiklal Marşı okudu.Ulugazi İlkokulu'na gelen 2 öğrenci, İstiklal Marşı'nın çalmasıyla okul bahçesindeki Atatürk Büstü'nün önünde saygı duruşuna geçti.Öğrencilerin, yağmura aldırış etmeden İstiklal Marşı'nı okuması, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.Daha sonra sosyal medyada paylaşılan görüntü, vatandaşlar tarafından takdir topladı.İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yağmura aldırış etmeden İstiklal Marşımızı sonuna kadar okuyan çocuklarımız... Yürekleri vatan, yürekleri bayrak çocuklarımız... Atalarımızın 'Tek başına bile kalsan bayrağı yere düşürme" nasihatını tutan çocuklarımız... Ne mutlu sizi yetiştirenlere. Gözlerinizden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya İlkokul Öğrencisi Saygı Duruşu Okul Bahçesi 

İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement