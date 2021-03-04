KOCAELİ - Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

- Şüphelilerin adliyeye sevkiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "sokak satıcıları"na yönelik çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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