KOCAELİ - Üniversite sınavına giren gençler Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası açtı
- Katılımcılardan detay görüntüler - Üniversite sınavına giren Hilal Taşlı'nın açıklamasıKOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı koordinesinde, üniversite sınavına giren Kocaeli 'deki gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" başlıklı habere ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 liralık manevi tazminat davası açtı.AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir, partililer ile üniversite sınavına giren gençler Kocaeli Adliyesi önünde toplandı.Üniversite sınavına giren Hilal Taşlı, grup adına yaptığı açıklamada, üniversite sınavından bir gün önce ortaya atılan "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" başlıklı haberlerin tüm motivasyonlarını altüst ettiğini kaydetti. Taşlı, Kılıçdaroğlu'nun bu haberle ilgili yaptığı açıklamadan gençlerin rahatsız olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Bugün geldiğimiz noktaya bakıldığında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden başlattığı 'Katarlı gençler sınavsız Türkiye'de okuyacak' algısı, sosyal medyada belli odaklarca yayılmıştır. Bu algının oluşturulması tamamen kötü niyet taşımakla beraber, sınavlarına sadece bir gece kalmış arkadaşlarımızın zihinlerini allak bullak etmeye yetmiştir. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar bariz bir yalana inanması ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala siyaset malzemesine dönüştürmesini unutmayacağız. Gençlerin 'Özür dile' çağrısını ciddiye almayan Kılıçdaroğlu hala içinde bulunduğu yanlış tavırla hareket etmektedir."Taşlı, Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminden 26 Haziran'da bir özür mesajı beklediklerini, seslerini sosyal medya aracılığıyla kendisine duyurmak istediklerini aktararak, şöyle konuştu:"ÖzürDileKılıçdaroğlu' etiketi ile Twitter gündemine girerek yüzlerce paylaşım ile sesimizi duyurduğumuzu düşünürken Sayın Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmayarak skandal bir açıklama ile biz gençleri 'trol' olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir. İşte Sayın Kılıçdaroğlu, trol dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size 1 liralık manevi tazminat davası açmak üzere buradayız. Sizin deyiminizle biz troller şimdi adliye binası önünden gür bir sesle Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz; 'Yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz."Konuşmanın ardından gençler, adliye binasına giderek 1 liralık tazminat davası için dilekçelerini verdi.
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