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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - Tırla çarpışan özel halk otobüsündeki 6 kişi yaralandı

KOCAELİ - Tırla çarpışan özel halk otobüsündeki 6 kişi yaralandı

- Kaza yerinden görüntüler - Yaralıların hastaneye getirilişi Kocaeli 'de tırla çarpışan özel halk otobüsünde 6 kişi yaralandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde tırla çarpışan özel halk otobüsünün sürücüsü ile 5 yolcu yaralandı.Alınan bilgiye göre, D - 100 kara yolu Emekevler Mahallesi mevkisinde İzmit - Eşme hattında çalışan Selahattin Gül idaresindeki 41 NJ 136 plakalı özel halk otobüsü ile Erhan Tabar yönetimindeki 03 LB 282 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Kazada hafif yaralanan 5 yolcu ise İzmit Seka ile Kocaeli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Hastane Halk Otobüsü 

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