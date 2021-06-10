Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KOCAELİ - Tıbbi ve aromatik bitkilerin yağı 'süperkritik akışkan teknoloji' ile işlenecek

KOCAELİ - Tıbbi ve aromatik bitkilerin yağı 'süperkritik akışkan teknoloji' ile işlenecek

KOCAELİ - Tıbbi ve aromatik bitkilerin yağı "süperkritik akışkan teknoloji" ile işlenecek - SEKAPARK AŞ Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi'nden görüntüler - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın konuşması Kocaeli 'de tıbbi ve aromatik bitkilerin yağı "süperkritik akışkan teknoloji" ile işlenecek - Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: - "Bu teknoloji hem ürünün verimini hem kalitesini hem de dayanıklılığını artıracak"KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğinde aromatik bitki yağının işleneceği ekstraksiyon tesisi açıldı.Büyükşehir Belediyesince kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi (TABİP) kapsamında, 8 milyon liralık yatırımla kurulan Sekapark AŞ Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi, TÜBİTAK MAM yerleşkesinde hizmet verecek.Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AA muhabirine, TÜBİTAK MAM'da portatif olarak bulunan ekstraksiyon tesisinde küçük miktarlarda üretim yapıldığını, proje kapsamında yeni teknolojiyle tesisi genişlettiklerini söyledi.

TÜBİTAK MAM'a, verdiği destekten dolayı teşekkür eden Büyükakın, şunları kaydetti:"Burada Kocaeli 'deki üründen daha fazlasını işleyebilme imkanına kavuşacağız. Bu, Türkiye'nin yerli teknolojiyle üretilen ilk tesisi, birinci özelliği bu. Bu tesisin kurulmasındaki bilimsel bilgiyi, TÜBİTAK'taki arkadaşlarımız, hocalarımız sağladı. Tesisin kurulum sürecini onlar geliştirdiler ve onlar aslında işletmesini gerçekleştiriyorlar. Yazılım da onlara ait. Bu 'süperkritik akışkan teknoloji' dediğimiz bir teknoloji. Tıbbi aromatik bitkilerini yağının alınmasını, süperkritik akışkan teknolojiyle gerçekleştireceğiz. Bu teknoloji hem ürünün verimini hem kalitesini hem de dayanıklılığını artıracak. Kocaeli 'de hasadı yapılan tıbbı aromatik bitkilerin tamamının ekstraksiyon süreci burada yapılacak."Büyükakın, günlük üretim kapasitesinin, ilk etapta kentteki tarımsal tesislerden gelen ürünün işlenmesiyle sınırlı olacağını aktararak, "Tesis Kocaeli 'deki tıbbı aromatik bitkilerin tamamını işlemeye yeterli, bir o kadar daha ürünü işleme kapasitesi de var. Yıllık 250 ton civarı kuru bitki işlenmesi hedeflenmektedir." diye konuştu.
Daha sonra Büyükakın ve TÜBİTAK MAM Başkanı Osman Okur, tesiste incelemelerde bulundu.

Asad Raks Tarım Teknoloji Muhabir 

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement