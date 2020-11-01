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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kocaeli TEM Otoyolunda otomobil bariyerlere saplandı: 4 yaralı

Kocaeli TEM Otoyolunda otomobil bariyerlere saplandı: 4 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Çelik Bariyer Polis Hastane Polis Ekipleri Trol 

-Yaralılara ambulansta müdahale yapılması
- Bariyerlere saplanan araçtan görüntü
-Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Osman Gazi Köprüsü ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza 15.30 sıralarında Dilovası TEM Otoyolu İstanbul istikameti, Osmangazi Köprüsü ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dilovası’ndan İstanbul istikametine gitmekte olan M.Ç. idaresindeki 06 BS 8015 plakalı Skoda marka otomobil, TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü ayrımında kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol ayrımında bulunan çelik bariyerlere çarparak durabildi. Çarptığı bariyerlere saplanarak hurdaya dönen otomobildeki sürücü M.Ç. ve yanındaki 3 kişi kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Olay yerine gelen ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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