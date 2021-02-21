KOCAELİ - Telefon dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan iki zanlı tutuklandı
- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Kocaeli 'de telefon dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan iki zanlı tutuklandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde, telefonla aradıkları kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın, telefonla arayan ve kendisini polis - savcı olarak tanıtan kişilerce 215 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Zanlıların, İstanbul'da olduğunu tespit eden polis ekipleri, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda M.Ş.A. ile F.G'yi gözaltına aldı.Benzer suçlardan M.Ş.A'nın 5, F.G'nin de 2 suç kaydının olduğu belirlenirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.
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