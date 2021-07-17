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KOCAELİ - Taksi emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarptı: 4 yaralı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - Taksi emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarptı: 4 yaralı

KOCAELİ - Taksi emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarptı: 4 yaralı

- Taksinin park halindeki araca çarpması - Kazaya karışan araçlar - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi - Yaralıların ambulansa alınması Kocaeli 'de taksi emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarptı: 4 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde taksinin emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.D - 100 kara yolu Ankara istikametinde Süleyman O. idaresindeki 34 TBL 41 plakalı taksi, İstasyon Mahallesi'nde, emniyet şeridinde park halindeki Ali B'ye ait 41 DY 784 plakalı otomobile arkadan çarptı.Kazada, taksi sürücüsü ile araçtaki Ünal A, Sahile K. ve Zabıt K. yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Hastane Emniyet Şeridi Trol 

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