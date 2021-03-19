KOCAELİ - Süt ürünleri imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü
- İtfaiye ekiplerinin fabrikada çıkan yangını söndürmek için yola çıkması - İtfaiye ekiplerinin fabrikada çıkan yangına müdahalesi Kocaeli 'de süt ürünleri imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldüKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde süt ve süt ürünleri imalatı yapılan fabrikada çıkan yangında hasar oluştu.Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın sırasında binanın üst kısmındaki yemekhanede kullanılan mutfak tüpleri patlayarak çevrede bulunan diğer fabrikaların sahalarına savruldu.İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, fabrikada hasar oluştu.
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