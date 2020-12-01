KOCAELİ - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Kocaeli 'de boş kalan cadde ve sokaklarDoğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldıKOCAELİ (AA) - Sakarya, Kocaeli , Bartın, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
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