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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
KOCAELİ - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

KOCAELİ - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Kocaeli 'de boş kalan cadde ve sokaklarDoğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldıKOCAELİ (AA) - Sakarya, Kocaeli , Bartın, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Koronavirüs Karya 

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