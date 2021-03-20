Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

KOCAELİ - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

- Cadde ve sokaklardan görüntülerKOCAELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk haritasında "yüksek ve çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Kocaeli 'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu. Kocaeli 'de vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Yürüyüş Yolu, İstiklal ve Fethiye caddelerinde sessizliğe büründü.Kentin farklı bölgelerinde denetimler yapan polis ve jandarma ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Polis Koronavirüs Jandarma Aritas Gori 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement