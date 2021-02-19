KOCAELİ - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Yürüyüş Yolu ile Fethiye Caddesinden görüntülerKOCAELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte sessizlik hakim oldu.Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kocaeli 'de trafik yoğunluğu yaşandı. Evlerine dönmek isteyenler, D - 100 kara yolunun İzmit kesiminde yoğunluk oluşturdu.Vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi sessizliğe büründü.Kentin farklı bölgelerinde denetimlere başlayan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.
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