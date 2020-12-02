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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KOCAELİ - Sokağa çıkma kısıtlaması

KOCAELİ - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Kocaeli kent merkezi cadde ve meydanlarından görüntülerKOCAELİ (AA) - Kocaeli , sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü.Kentin işlek güzergahlarından Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki yürüyüş yolu, Alemdar ve Fethiye caddeleri ile çevresinde saat 21.00'den itibaren sessizlik hakim oldu.Cumhuriyet Parkı, kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı sakin bir akşam geçirdi.D - 100 kara yolundan geçen araç sayısında azalma görüldü.

Yürüyüş Yolu Güzergah Araç Sayısı 

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