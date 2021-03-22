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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - Sırbistan uyruklu tır şoförü aracında ölü bulundu

KOCAELİ - Sırbistan uyruklu tır şoförü aracında ölü bulundu

- Tır parkından görüntü - Tır parkı yetkilisi Selami Akbaş ile röportaj - Sürücünün ölü bulunduğu tır Kocaeli 'de Sırbistan uyruklu tır şoförü aracında ölü bulunduKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde Sırbistan uyruklu tır şoförü aracında ölü bulundu.Kirazpınar Mahallesi'ndeki tır parkında Sırbistan uyruklu Pivarskı Zeljko'nun (44) ağzından kan geldiğini ve hareketsiz şekilde yattığını fark eden meslektaşı, durumu tır parkı görevlilerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Zeljko'nun öldüğünü tespit etti.Zeljko'nun cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Tır Şoförü Bild 

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