Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KOCAELİ - Sinir krizi geçiren kişi evini ateşe verdikten sonra kendisini içeri kilitledi

KOCAELİ - Sinir krizi geçiren kişi evini ateşe verdikten sonra kendisini içeri kilitledi

- Ateşe verilen evin bulunduğu bina - Sokakta toplanan vatandaşlar - İtfaiye ve polis ekipleri - - - Evin çevresinden görüntü Kocaeli 'de sinir krizi geçiren kişi evini ateşe verdikten sonra kendisini içeri kilitlediKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde evini ateşe verdikten sonra kendini içeri kilitleyen kişi, polisin ikna çabası sonrası teslim oldu.Kazım Karabekir Mahallesi Şahin Sokak'ta üvey babasına ait 3 katlı binanın birinci katında yaşayan Maşallah E, bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirerek evini ateşe verdi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Maşallah E'nin evin kapısını kilitlemesi üzerine, ekipleri kapıyı kırarak içeri girebildi.Eve giren polislere silah çeken Maşallah E. ekiplerin ikna çabaları üzerine teslim oldu.Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken Maşallah E. sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Yangın sonucu evde hasar oluştu.Üvey baba Mustafa E. karakola giderek evi ateşe veren gençten şikayetçi oldu.

Polis Üvey Baba Allah Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement