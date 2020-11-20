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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
KOCAELİ - Silahla etrafa rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ - Silahla etrafa rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı

- Olay yerinden görüntüler - Görgü tanıklarının polise olayı anlatması - Çevrede inceleme yapılmasıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gölcük ilçesinde silahla etrafa rastgele ateş açan kişi, polisin ikna çalışmaları sonucu yakalandı.Alınan bilgiye göre, Şirinköy Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde E.Ş. silahla etrafa rastgele ateş açmaya başladı.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelerek çevre güvenliğini alan polis ekipleri, uyarı ateşi açtıktan sonra E.Ş'nin teslim olması için ikna çalışmalarına başladı.
Babasının da araya girmesiyle teslim olan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis Akalan Polis Ekipleri 

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