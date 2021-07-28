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KOCAELİ - Seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü öldü - 4 zanlı gözaltında
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOCAELİ - Seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü öldü - 4 zanlı gözaltında

KOCAELİ - Seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü öldü - 4 zanlı gözaltında

- Polisin Sakarya'daki operasyonu - Ekiplerin adrese baskın düzenlemesi - Zanlıların gözaltına alınması - Hava boşluğuna saklanan tabancanın ele geçirilmesiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde, bir kişinin otomobiliyle seyir halinde giderken başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.D - 100 kara yolunda 41 DS 661 plakalı otomobiliyle İzmit yönünde seyreden Ahmet Seçgin (31), İbrikdere mevkisinde aynı yöne giden başka bir araçtan açılan ateş sonucu başından vuruldu.Seçgin'in vurulmasıyla kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki su kanalına düşerek yaklaşık 50 metre sürüklendi.İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Seçgin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.Cenaze, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Ankara istikametindeki trafik akışını Cengiz Topel Havaalanı mevkisinden yan yola vererek bölgede inceleme yapan polis ekipleri, 1 boş kovan buldu.Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen A.Ç'nin, Sakarya'da olduğunu belirleyen ekipler, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.
Cinayette kullandığı silahla gözaltına alınan A.Ç, Kocaeli emniyetine teslim edildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilişkili olduğu iddiasıyla A.S, N.Ç. ve B.F'yi de düzenlenen operasyonda yakaladı.Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.Öte yandan, Seçgin'in cenazesinin, bugün Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Su Kanalı Cenaze Namazı Gözaltı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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