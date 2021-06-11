Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KOCAELİ - Sebze yüklü kamyon kamyonete çarptı: 5 yaralı

KOCAELİ - Sebze yüklü kamyon kamyonete çarptı: 5 yaralı

- Kaza yapan araçlardan görüntüler - Ekiplerin çalışmalarından görüntülerKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde sebze yüklü kamyonun kamyonete arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, C.A. yönetimindeki 35 AER 297 plakalı sebze yüklü kamyon, D - 100 kara yolu İstanbul istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde S.Y'nin kullandığı 34 LT 1342 plakalı kamyonete arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon devrilirken, sebzeler de yola saçıldı.Kazada yaralanan kamyon ve kamyonet sürücüleri ile kimliği öğrenilemeyen 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan kara yolunun İstanbul yönündeki trafik, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

İlk Müdahale Sebze Yüklü Kamyon Hastane Trol 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement