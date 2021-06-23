KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, anaokul açılışına katıldı
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın alana gelişi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Kurdele kesimiSanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, anaokul açılışına katıldıKOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli 'nin Dilovası ilçesinde GEBKİM Anaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.Varank, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kocaeli 'de Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'u GEBKİM'de ağırladıklarını belirterek, ülkenin önemli bir petrol şirketinin burada yatırım yapma niyeti olduğunu söyledi.
Temeli 8 ay önce atılan anaokulunun açılışını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Varank, "Sanayi tesislerinde çalışanların, özellikle annelerin çocuklarını güvenli şekilde emanet edecekleri yerlerin olması önemli. Biz OSB içerisinde kreş ve anaokullarını destekliyoruz. GEBKİM Türkiye'ye örnek olabilecek bir OSB. Böyle güzel bir iş yaptıkları için, burada çocuklarımıza eğitim verecekleri ve onlara sahip çıkacakları için kendilerine müteşekkiriz." diye konuştu. Konuşmanın ardından Varank, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve diğer ilgililer, kurdele keserek açılışını yaptıkları anaokulunu gezdi.
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