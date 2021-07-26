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KOCAELİ - Pompalı tüfekle vurulan fabrika işçisi yaralandı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - Pompalı tüfekle vurulan fabrika işçisi yaralandı

KOCAELİ - Pompalı tüfekle vurulan fabrika işçisi yaralandı

- Yaralının hastaneye getirilişiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi, iş çıkışı uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde'deki lastik fabrikasında vardiya çıkışı Oğuzhan E'ye ATV araçla yaklaşan şüpheli pompalı tüfekle ateş açtı.Bacağına saçma isabet eden Oğuzhan E, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla S.T'yi gözaltına aldı.

Fabrika Silahlı Saldırı Gözaltı Pompalı Tüfek Saldırı 

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