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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
KOCAELİ - Pazar yerlerinde 'Kovid-19' denetimleri sıkılaştırıldı

KOCAELİ - Pazar yerlerinde 'Kovid-19' denetimleri sıkılaştırıldı

KOCAELİ - Pazar yerlerinde "Kovid - 19" denetimleri sıkılaştırıldı - Pazardan detay görüntüler - Ekiplerin denetiminden detay görüntüler Kocaeli 'de pazar yerlerinde "Kovid - 19" denetimleri sıkılaştırıldıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş yaptığı pazar yerlerinde, "pazar yeri yöneticisi"nin koordinasyonunda denetimler yoğunlaştırıldı.Kentin en işlek pazar yeri olan İzmit ilçesindeki Perşembe Pazarı'nda "pazar yeri yöneticisi"nin koordinasyonunda polis, zabıta, bekçi ve Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası personelince sürekli maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriliyor, kurallara uymayanlara idari işlem yapılıyor. Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, AA muhabirine, kentin en işlek pazar yeri olan Perşembe Pazarı'nda salgın tedbirlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade ederek, tüm önlemlerin alındığını, denetimleri sıklaştırarak kurallara uyulmasının temin edildiğini aktardı.Sesli uyarı sistemiyle maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda yarım saatte bir anons yapılarak hatırlatmalarda bulunduklarını dile getiren Serim, "Kırmızı alarmdayız, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Zabıta, polis, bekçiler, bizim memurlarımız, özel güvenlikle pazarda denetimler had safhada. Denetimler sayesinde pazar yerlerinde her şey yolunda. Vatandaşlarımız rahatça alışveriş yapıyor. Mesafeye uyuyorlar, müşteriler de satıcılar da maske takıyor. Pazar girişlerinde maske dağıtılıyor, her alanda dezenfektan var. Bir sıkıntı görünmüyor, inşallah hayırlısı olur." diye konuştu.

Koronavirüs Alışveriş Özel Güvenlik Muhabir Zabıta 

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