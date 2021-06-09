KOCAELİ - Parmağı delik damacana kapağına sıkışan 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı
- İtfaiye görevlilerinin damacana kapağına sıkışan çocuğun parmağını çıkarmaya çalışması - İtfaiye görevlisinin alçı kesme makinesiyle kapağı keserek çocuğun parmağını kurtarması Kocaeli 'de parmağı delik damacana kapağına sıkışan 2 yaşındaki çocuk kurtarıldıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, parmağı delik damacana kapağına sıkışan 2 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.Alınan bilgiye göre, Gebze ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki Ensar Vurgun, evde oyun oynadığı sırada parmağını delik olan damaca kapağına sıkıştırdı.Durumu fark eden aile, çocuklarını alarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine başvurdu.Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kapağın çıkmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.Hastaneye gelen ekipler, alçı kesme makinesi yardımıyla kapağı keserek çocuğun sıkışan parmağını çıkardı.
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