Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOCAELİ - Parmağı delik damacana kapağına sıkışan 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı

KOCAELİ - Parmağı delik damacana kapağına sıkışan 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı

- İtfaiye görevlilerinin damacana kapağına sıkışan çocuğun parmağını çıkarmaya çalışması - İtfaiye görevlisinin alçı kesme makinesiyle kapağı keserek çocuğun parmağını kurtarması Kocaeli 'de parmağı delik damacana kapağına sıkışan 2 yaşındaki çocuk kurtarıldıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, parmağı delik damacana kapağına sıkışan 2 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.Alınan bilgiye göre, Gebze ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki Ensar Vurgun, evde oyun oynadığı sırada parmağını delik olan damaca kapağına sıkıştırdı.Durumu fark eden aile, çocuklarını alarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine başvurdu.Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kapağın çıkmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.Hastaneye gelen ekipler, alçı kesme makinesi yardımıyla kapağı keserek çocuğun sıkışan parmağını çıkardı.

Damacana 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement