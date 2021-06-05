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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - Otomobilde kilitli kalan 1,5 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

KOCAELİ - Otomobilde kilitli kalan 1,5 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

- Arabadan detaylar - Arabada kitli kalan Emirhan - Arabanının içinden anahtarı alamaya çalışan görevliler - Görevlilerin anahtarı aracın içinden alıp Emirhan'ı araçtan çıkarmaları Kocaeli 'de otomobilde kilitli kalan 1,5 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde, otomobilde kilitli kalan 1,5 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye yetişti.Köşklüçeşme Mahallesi 509 Sokak'ta baba Erhan Dengiz ve 1,5 yaşındaki Emirhan, akraba ziyaretine gitmek için araca bindi.Anahtarı kontağa takan Erhan Dengiz, daha sonra araçtan indi.O sırada çocuğun anahtarın kumandasına dokunmasıyla kapılar otomatik kilitlendi.Bunun üzerine baba Dengiz, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Olay yerine gelen ekipler, Emirhan'ı araçtan çıkarabilmek için çalışma başlattı.Ekipler, zorlayarak indirdikleri otomobilin camından demir çubuk yardımıyla anahtarın kontaktan çekilmesi sağladı.Çocuk, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin alkışlarıyla otomobilden çıkarıldı.

Bild Demir Çubuk Kışla 

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