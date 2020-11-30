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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - Otobüste 87 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

KOCAELİ - Otobüste 87 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

- Emniyetin operasyon ve sergi görüntüleri Kocaeli 'de otobüste 87 kilo 150 gram eroin ele geçirildi - 7 şüpheli gözaltına alındıKOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan otobüste yapılan aramada 87 kilo 150 gram eroin ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir otobüs durduruldu.Narkotik köpeği "Alfa" ile otobüste yapılan aramada motorun arkasına gizlenmiş 168 pakette 87 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.Ekiplerce gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Yazılı Açıklama Eroin 

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