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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOCAELİ - Okul bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ - Okul bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

- Okul bahçesinde mahsur kalan çocuk - İtfaiye ekiplerinin mahsur kalan çocuğu kurtarması KOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde okul bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri çıkardı.Sarkuysan Anadolu Lisesi bahçesine tellerden tırmanarak giren bir grup çocuk, oynadıkları futbolun ardından aynı şekilde alandan çıkmak istedi.Gruptakilerden 12 yaşındaki İ.D, telleri aşamayınca arkadaşları durumu itfaiyeye haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla çocuğu bulunduğu yerden çıkardı.Çocuklar, itfaiye ekibine teşekkür etti.

Okul Bahçesi 

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