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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

-Kar yağışının etkili olduğu bölgelerden görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Gesi Kar Yağışı 


- Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi’nde sıcaklığının 10 derece ve altına inmesi beklendiği yönünde tahminde bulunmasının ardından, sıcaklığın 4 dereceye kadar düştüğü Kocaeli’nin kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı Kocaeli’nin Kartepe ve Gölcük ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kartepe ilçesi sınırlarında bulunan Samanlı Dağları’nın zirvesinde ve Gölcük Erikli Tepe’de etkili olan kar yağışına karşı belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama yapıyor.
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