Kocaeli’nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı



- Kocaeli’nin Kayak merkezi Kartepe ve kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kocaeli’nde azalan hava sıcaklıklarının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Gece saatlerinde sıcaklıkta yaşanan ani düşüş sonrasında başlayan kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplanan yollarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamasını önledi. Kar yağışının halen devam ettiği Kocaeli’nin kayak merkezi olan Kartepe’de ise kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.



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