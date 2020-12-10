Kocaeli’nin merkezinde iki caddeye girişlere sınırlama getirildi

-Caddede yürüyen vatandaşlardan görüntü

-Esnaf ve vatandaşlar ile röportaj

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan en işlek iki caddeye girişlere korona virüs önlemleri kapsamında kısıtlama getirildi.

Vaka sayılarının hızla arttığı Kocaeli'de korona virüs önlemleri kapsamında yeni kararlar alındı. İzmit Kaymakamlığı tarafından duyurulan yeni kararlara göre İzmit’in en işlek iki caddesi olan Fethiye ve İstiklal caddelerinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı bin 500 ile sınırlandırıldı. İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni karar doğrultusunda Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddelerinin belirlenen bölümünde yollar ve kaldırımlarda yaya olarak gezen kişi sayısı, girişler ve çıkışlar takip edilerek, hazırlanan yazılım programı ile denetlenecek.



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