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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kocaeli’ne lapa lapa kar yağışı

Kocaeli’ne lapa lapa kar yağışı

Havadan kar görüntüleri

( KOCAELİ - DRONE) KOCAELİ

Kar Kalınlığı Yağan Kar Yağışı 


- Kocaeli şehir merkezi ve ilçelerine saatlerdir yağan lapa lapa kar havadan görüntülendi. Kocaeli’nin geniş bir kesiminde Pazar günü etkisini arttıran kar yağışı, dün gece itibariyle şehir merkezinde de fazlasıyla etkili oldu. İzmit ilçesinde kar kalınlığı yer yer 30 santime yaklaşırken, üst kesimlerde 60 santimi geçti. Kocaeli şehir merkezinde yağan kar ise havadan görüntülendi. Şehir merkezinde görüş mesafesi oldukça düşerken, kar yağışı ise halen devam ediyor. (RFK-
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