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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - Mutfak tüpüne gizlenmiş 51,5 litre metamfetamin ele geçirildi

KOCAELİ - Mutfak tüpüne gizlenmiş 51,5 litre metamfetamin ele geçirildi

- Narkotik köpeği ile arama - Bulunan mutfak tüpü - Mutfak tüpünden çıkan sıvı metamfetamin Kocaeli 'de mutfak tüpüne gizlenmiş 51,5 litre metamfetamin ele geçirildi - Olaya ilişkin 6 şüpheli yakalandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, durdurulan bir tırda yapılan aramada 51,5 litre metamfetamin yakalanmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir tırda dedektör köpekle arama gerçekleştirildi.
Yapılan arama sonucu mutfak tüpü ve pet şişeler içerisinde gizlenmiş halde 51,5 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mutfak Tüpü Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Dedektör Köpek 

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