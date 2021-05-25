KOCAELİ - MSB: DENİZKURDU-2021 Tatbikatı başladı

- Milli Savunma Bakanlığı tarafından tatbikata ilişkin paylaşılan videoKOCAELİ (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak icra edilecek DENİZKURDU - 2021 Tatbikatı başladı. Milli Savunma Bakanlığı, "Kahramanlık andıdır bahriyenin gür sesi Donanmamız, suların şimşek saçan pençesi" "Denizkurdu2021 Tatbikatı başladı. " bilgi notuyla sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin görüntü paylaştı.
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