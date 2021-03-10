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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOCAELİ - Miraç Kandili dualarla idrak edildi

KOCAELİ - Miraç Kandili dualarla idrak edildi

- İzmit'ten detay görüntü - Tarihi Orhan Camisi avlusundan detay görüntüler - Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programdan detaylarSAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli , Düzce, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Karabük'te, Miraç Kandili idrak edildi.Sakarya kent merkezindeki Tarihi Orhan Gazi Camisi'ne akşam namazıyla gelmeye başlayan vatandaşlar, namazın ardından okunan Kur'anı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi.Camileri dolduran cemaate, İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından vaaz edildi.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edilen program, yapılan duanın ardından sona erdi. - Kocaeli Kocaeli 'de başta tarihi Fevziye ve Orhan Camileri olmak üzere kentteki birçok camide Miraç Kandili idrak edildi.Vatandaşlar kandil dolayısıyla düzenlenen programlarda Kur'an - ı Kerim dinledi.Camilerdeki kandil programları yatsı namazı öncesi yapılan duanın ardından sona erdi.Kovid - 19 önlemleri kapsamında vatandaşların maske taktığı ve mesafe kuralına uyduğu görüldü.
- DüzceDüzce'nin Akçakoca ilçesinde, Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde program düzenlendi.
Akşam namazının kılınmasının ardından ilahiler de seslendirildi.Kovid - 19 önlemleri alınarak idrak edilen kandil programı sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - BartınBartın'da Miraç Kandili dolayısıyla birçok camide program düzenlendi.
İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar, Kovid - 19 tedbirleri kapsamında ibadet etti, Kur'an - ı Kerim ve Mevlid - i Şerif dinledi.Vatandaşlar, Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerinde kandilin manevi atmosferini yaşadı. - Zonguldak, Bolu ve KarabükZonguldak'ta vatandaşlar, Kovid - 19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak camilerde ibadet etti.Kent merkezindeki Ulu Cami'de akşam namazı sonrası düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.Bolu'da da İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kovid - 19 tedbirleri kapsamında ibadet etti, Kur'an - ı Kerim ve Mevlid - i Şerif dinledi.Karabük ve ilçelerindeki camilerde de kandil dolayısı ile program düzenlendi.

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