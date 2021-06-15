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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
KOCAELİ - Metro şantiyesinde betona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

KOCAELİ - Metro şantiyesinde betona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

- Kaza yeri - Kaza yapan araç - Aracın kaza yerinden kaldırılması - Yaralıların hastaneye getirilişiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde metro inşaat alanındaki beton yükseltiye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.Emre M. idaresindeki 34 DG 3912 plakalı otomobil, Güzeller Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak metro şantiyesine girdi.Otomobilin metro çukurunun beton uzantısına çarpması sonucu sürücü ile araçtaki Gözde İ. yaralandı. Araçtaki ismi henüz belirlenemeyen bir kişi ise kazayı yara almadan atlattı.Yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane İnşaat Alanı Bild Trol 

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