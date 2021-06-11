Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Kocaeli merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyede

Kocaeli merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyede

- Kocaeli Adliyesi - Şüphelilerin adliyeye getirilişiKOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 6 ilde PKK/KCK terör örgütünün "cezaevi yapılanması"na yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Kocaeli merkezli, İstanbul, Van, Diyarbakır, Tunceli ve Balıkesir'de belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan, 6'sı kadın 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen, Van Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Meclis Üyesi Mustafa A'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Terör Örgütü Trol 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement