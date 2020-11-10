Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Kocaeli merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 24 gözaltı

Kocaeli merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 24 gözaltı

-Operasyondan görüntüler

Kaçak Akalan Kurusıkı Tabanca Silah Kaçakçılığı Irak 

--Ele geçirilen silahlardan görüntüler
--Detay

( KOCAELİ ) -- Şahısların ev, iş yeri ve arabalarında onlarca silah ele geçirildi KOCAELİ

- Kocaeli merkezli 3 ilde, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 4 aydır süren soruşturma kapsamında 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 aydır yürütülen soruşturma kapsamında silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 27 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.
Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli Bursa ve Sakarya illerinde belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda, 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda silah ele geçirildi Şahısların iş yeri, ev, arabalarında ve silah yapılan bir atölyede yapılan aramalarda, 46 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 16 adet tüfek, bin 63 adet değişik çap ve markalarda tabanca mermisi, 53 adet şarjör, 1 adet susturucu, 2 adet freze makinası, 1 adet sabit matkap, 1 adet torna makinesi, 2 adet bileme makinası ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Şüphelilerden 21’i serbest bırakıldı Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Gözaltına alınan 24 şüpheliden 21’i alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilen 3 şüphelinin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (MK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement