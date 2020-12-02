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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KOCAELİ - Marmara Depremi'nin 'merkez üssü'nde hasarlı binalar yıkılıyor

KOCAELİ - Marmara Depremi'nin 'merkez üssü'nde hasarlı binalar yıkılıyor

KOCAELİ - Marmara Depremi'nin "merkez üssü"nde hasarlı binalar yıkılıyor - Gölcük'teki metruk haldeki hasarlı binaların yıkım çalışmalarından görüntüler KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te metruk haldeki orta ve ağır hasarlı yapıların yıkımına başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli 'ni depreme en dayanıklı kent haline getirmek için AFAD tarafından tespit edilen metruk haldeki orta ve ağır hasarlı yapıların yıkım çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.Kasım ayı belediye meclisi toplantısında deprem çalışmaları için 50 milyon lira kaynak ayrılması kararı alındığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Büyükşehir öncülüğünde gerçekleştirilen yıkım çalışmaları hızlı bir şekilde yapılacak. Hasar listesinde olan metruk binaların yıkımı 6 ay içerisinde tamamlanacak. İçerisinde ikamet edilen hasarlı binalar için dönüşüm çalışmalarına başlanılacak olup 2021 yılı sonuna kadar çalışmaların tamamlanması hedefleniyor."

Belediye Meclisi Deprem Toplantı Hasarlı Bina Yıkım Çalışmaları 

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