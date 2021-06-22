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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
KOCAELİ - Marmara Denizi'nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldı

KOCAELİ - Marmara Denizi'nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldı

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kıyıda bulunan tekneye binmesi - Marmara Denizi'nde müsilaj temizlemesi için kullanılacak olan cihaz - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bulunduğu teknenin hareket etmesi - Suda bulunan dalgıç - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un cihazı dalgıca vermesi - Cihazın belirlenen noktaya bırakılması - Cihazın kumanda edilmesi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bulunduğu teknenin kıyıya yanaşması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bilgisayar ekranından çalışmayı incelemesiMarmara Denizi'nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldıKOCAELİ (AA) - Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya oksijen seviyesini artıracak cihazlar bırakıldı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde İzmit Körfezi'nde devam eden temizlik çalışmalarını tekneyle inceledi.Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Kurum, daha sonra Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazı denize bıraktı.Murat Kurum'a, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti.Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya, oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazların denize bırakıldığı belirtildi.

Oksijen Seviyesi Müsilaj Oksijen Eylem Planı Irak 

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