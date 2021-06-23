Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 16 yaşındaki genç öldü, 1 kişi yaralandı

KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 16 yaşındaki genç öldü, 1 kişi yaralandı

- Kaza yeri - Kaza yapan araçlar - Ekiplerin yolu temizlemesiKuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 16 yaşındaki genç öldü, 1 kişi yaralandıKOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bir kamyonet ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Otoyolda Sevindikli Kavşağı yakınlarında Mehmet Admış yönetimindeki 34 KS 7588 plakalı kamyonet, Turan Alçı yönetimindeki 34 RU 729 plakalı otomobil ve Süleyman Demir yönetimindeki 34 KU 1403 plakalı otomobil çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, bariyere çarparak durabildi.Kamyonette yolcu olarak bulunan sürücü Mehmet Admış'ın oğlu Furkan Admış (16), olay yerinde yaşamını yitirdi.Kazada otomobil sürücülerinden Turan Alçı yaralandı. Alçı, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Sürücü Admış'ın yanı sıra diğer otomobilin sürücüsü Süleyman Demir de kazayı yara almadan atlattı.Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Furkan Admış'ın cenazesi, hastane morguna götürüldü.Öte yandan kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten, kontrollü sağlandı.

Hastane Olay Yeri İnceleme Cenaze Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement