Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOCAELİ - Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu

KOCAELİ - Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu

- Su basan evler - Evlerden suyun tahliye edilmesiSakarya ve Kocaeli 'de kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olduSAKARYA (AA) - Sakarya ve Kocaeli 'de kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.Sakarya kent merkezinde aniden başlayan fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları koptu.Yürümekte zorluk çekenler koşarak evlerine ve iş yerlerine gitmeye çalıştı.Fırtınanın ardından etkili olan kuvvetli sağanak, Adapazarı ve Serdivan ilçelerindeki yollarda su birikintilerine neden oldu.Sürücüler güçlükle ilerlerken insanlar kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.Sağanağın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde de sağanak nedeniyle İnönü Mahallesi'nde giriş katta bulunan 2 evi su bastı.Bazı yollarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Su Karya Kapalı Alan Sığınma Sağanak 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement